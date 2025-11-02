الأهلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المصري البورسعيدي

أول تعليق من أحمد الجندي بعد مشاركته في عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

تعادل النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي دون أهداف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الممتاز 2025/26.

تشكيل الأهلي والمصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - طاهر محمد طاهر.

ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

بداية المباراة

تصويبة قوية من كوكا لكن بعيدة عن المرمى في الدقيقة 7

تسديدة من تريزيجيه لكن يمسك بها حارس المصري في الدقيقة 8

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

جراديشار يهدر هدف محقق للأهلي بالدقيقة 16

محمود حمدي يتألق ويتصدى لتسديدة زيزو في الدقيقة 19

مقصية من جراديشار يتصدى لها محمود حمدي ف الدقيقة 24

تسديدة صاروخية من ياسين مرعي لكت تمر بجانب القائمة الأيسر للمصري في الدقيقة 25

محمود حمدي يتعملق ويتصدى لكرة جراديشار التي اصطدمت بالقائم الأيمن وكانت في طريقها للمرمى في الدقيقة 31

تبديل أول للمصري، مشاركة كريم العراقي بدلا من أحمد عيد في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

تسديدة صاروخية من طاهر محمد طاهر لكن تمر أعلى مرمى محمود حمدي في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

تسديدة قوية من محمد هاني يتصدى لها محمود حمدي في الدقيقة 54

مشاركة أشرف بن شرقي ومحمد شكري بدلا من تريزيجيه وأليو ديانج في الدقيقة 64

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء لأحمد نبيل كوكا في الدقيقة 69

مشاركة محمد عبد الله بدلا من جراديشار في الدقيقة 76

مشاركة محمد مجدي أفشة بدلا من أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 82

تسديدة قوية من محمد عبد الله لكن تمر بجانب القائم الأيسر لمحمود حمدي في الدقيقة 90

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

زيزو يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90+4

انتهاء المباراة بالتعادل السلبي