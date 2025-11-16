مباريات الأمس
عبد الواحد السيد وأيمن الرمادي يحضران عزاء محمد صبري

كتب - يوسف محمد:

08:51 م 16/11/2025
توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، على مسجد الحامدية الشاذلية لحضور عزاء الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

ورحل صبري عن عالمنا، بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضي 14 نوفمبر الجاري، في التجمع الخامس.

ومن بين النجوم الذين حضروا عزاء الراحل محمد صبري اليوم الأحد، الثنائي عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، بالإضافة إلى أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفارس الأبيض.

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عقب وفاة محمد صبري، حالة الحداد داخل النادي، تكريما لمسيرة الراحل ومشواره مع الفارس الأبيض.

ويذكر أن عزاء الراحل شهد تواجد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وبالأخص نادي الزمالك، ومن بينهم أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

عزاء محمد صبري عبد الواحد السيد أيمن الرمادي

