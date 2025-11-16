تصرف إنساني من سيد عبد الحفيظ تجاه نجل محمد صبري في عزاء والده

حرص سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، على التواجد في مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في وفاة نجم الزمالك السابق محمد صبري.

وظهر عبد الحفيظ في مشهد إنساني قوي، خلال مواساته أبناء الراحل محمد صبري وقبل رأسهم، خلال تواجدهم لتلقي واجب العزاء، بجانب حضور عدد من نجوم الكرة المصرية.

وكان صبري رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

وأعلن نادي الزمالك، في وقت سابق عقب وفاة صبري، حالة الحداد داخل النادي، تكريما لمسيرة الراحل ومشواره مع الفارس الأبيض.

وشهد العزاء تواجد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وبالأخص نادي الزمالك، ومن بينهم أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

