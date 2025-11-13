فاز رئيس اتحاد الجولف المصري عمر هشام طلعت بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف للدورة الجديدة 2025 / 2029 وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى الذى انعقد فى الرياض على هامش البطولة العربية للرجال المقامة حاليا بالسعودية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى إجراء انتخابات المكتب التنفيذى للدورة الجديدة واحتفظ بمنصب رئيس الاتحاد للدورة الثانية على التوالى ياسر الرميان بينما حصل على منصب النائب عن إفريقيا المغربى مصطفى الزين والنائب عن آسيا البحرينى عادل فياض والأعضاء عمر هشام طلعت و محمد الفتنى و كريم سلام و فهد النعيمى و عمرو الحسينى وفريحان بوشماوى مقعد المرأة.

جاء فوز عمر هشام طلعت بهذا المنصب تتويجا للمجهودات الكبيرة التى قام بها منذ توليه رئاسة الاتحاد المصرى للجولف فى شهر نوفمبر من العام الماضى واستراتيجية العمل التى تم تنفيذها الهادفة إلى تغيير الشكل النمطى المعتاد لرياضة الجولف. واستهدفت تلك الاستراتيجية تحقيق أكبر قدر من التطوير والنمو للجولف سياحيا ورياضيا.

كما التفت كل الأنظار للنجاح الكبير للاتحاد المصرى للجولف فى استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية قبل أن يمر عام واحد على تولى مجلس الإدارة الحالى المسئولية برئاسة عمر هشام طلعت .

وجاء فوز عمر هشام طلعت بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف ليحفظ للجولف المصرى دوره ومكانته واهميته فى مجتمع الجولف العربى خاصة وان مصر من المؤسسين للاتحاد العربى للجولف.