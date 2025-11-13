مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 1
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيرلندا

2 0
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

3 0
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

0 0
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف.. والرميان يحتفظ بالرئاسة

كتب : مصراوي

10:31 م 13/11/2025

عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز رئيس اتحاد الجولف المصري عمر هشام طلعت بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف للدورة الجديدة 2025 / 2029 وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى الذى انعقد فى الرياض على هامش البطولة العربية للرجال المقامة حاليا بالسعودية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى إجراء انتخابات المكتب التنفيذى للدورة الجديدة واحتفظ بمنصب رئيس الاتحاد للدورة الثانية على التوالى ياسر الرميان بينما حصل على منصب النائب عن إفريقيا المغربى مصطفى الزين والنائب عن آسيا البحرينى عادل فياض والأعضاء عمر هشام طلعت و محمد الفتنى و كريم سلام و فهد النعيمى و عمرو الحسينى وفريحان بوشماوى مقعد المرأة.

جاء فوز عمر هشام طلعت بهذا المنصب تتويجا للمجهودات الكبيرة التى قام بها منذ توليه رئاسة الاتحاد المصرى للجولف فى شهر نوفمبر من العام الماضى واستراتيجية العمل التى تم تنفيذها الهادفة إلى تغيير الشكل النمطى المعتاد لرياضة الجولف. واستهدفت تلك الاستراتيجية تحقيق أكبر قدر من التطوير والنمو للجولف سياحيا ورياضيا.

كما التفت كل الأنظار للنجاح الكبير للاتحاد المصرى للجولف فى استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية قبل أن يمر عام واحد على تولى مجلس الإدارة الحالى المسئولية برئاسة عمر هشام طلعت .

وجاء فوز عمر هشام طلعت بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف ليحفظ للجولف المصرى دوره ومكانته واهميته فى مجتمع الجولف العربى خاصة وان مصر من المؤسسين للاتحاد العربى للجولف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر هشام طلعت الاتحاد المصري للجولف الاتحاد العربي للجولف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد