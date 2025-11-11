مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 2
17:45

مالي

10 صور من احتفال النادي الأهلي بالسوبر المصري في ستاد التتش

كتب - يوسف محمد:

09:56 م 11/11/2025
لا تزال احتفالات التتويج بكأس السوبر المصري تسيطر على الأجواء داخل النادي الأهلي، هو ما ظهر من خلال عقد المارد الأحمر جلسة تصوير خاصة بالكأس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مجموعة من الصور لكأس السوبر المصري، داخل ملعب مختار التتش، احتفالا بحصد اللقب رقم 16 للمارد الأحمر في البطولة.

وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في نهائي البطولة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "محمد بن زايد".

وكتبت بطولة السوبر المصري اللقب الأول لعدد من لاعبي النادي الأهلي، منهم: "أحمد سيد زيزو، محمد علي بن رمضان، ياسين مرعي، محمد سيحا ومحمد شكري".

ويذكر أن المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، كان قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، لمدة 5 أيام بعد حصد لقب السوبر المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم 21 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للناشئين.

كأس السوبر المصري الأهلي ملعب التتش

