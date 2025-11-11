مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

جميع المباريات

إعلان

"دوري وأفريقيا".. ماذا ينتظر الأهلي بعد الفوز بالسوبر المصري؟

كتب - يوسف محمد:

04:00 ص 11/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الجاري، في نهائي السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وقرر الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية 5 أيام، خاصة في ظل توقف المباريات بسبب الأجندة الدولية.

وسيعود لاعبي النادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، يوم الأحد المقبل، استعدادا لمباريات الفريق المقبلة بكافة البطولات، خاصة وأن الفريق سيخوض ثلاثة مباريات متتالية قبل نهاية الشهر الجاري بأيام قليلة.

مباريات الأهلي حتى نهاية نوفمبر بعد الفوز بالسوبر

1- الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، يوم 21 نوفمبر، دوري أبطال أفريقيا

2- الأهلي ضد الإسماعيلي، 25 نوفمبر، الدوري المصري

3- الأهلي ضد الجيش الملكي، 28 نوفمبر، دوري أبطال أفريقيا

أقرأ أيضًا:

ملخص فيديو وأهداف مباراة مصر وإنجلترا بكأس العالم تحت 17 عامًا

"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري مباراة القمة مباريات الأهلي المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)