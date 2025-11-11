"دوري وأفريقيا".. ماذا ينتظر الأهلي بعد الفوز بالسوبر المصري؟

رغم الخسارة.. تألق عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر تحت 17 عامًا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الجاري، في نهائي السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وقرر الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية 5 أيام، خاصة في ظل توقف المباريات بسبب الأجندة الدولية.

وسيعود لاعبي النادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، يوم الأحد المقبل، استعدادا لمباريات الفريق المقبلة بكافة البطولات، خاصة وأن الفريق سيخوض ثلاثة مباريات متتالية قبل نهاية الشهر الجاري بأيام قليلة.

مباريات الأهلي حتى نهاية نوفمبر بعد الفوز بالسوبر

1- الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، يوم 21 نوفمبر، دوري أبطال أفريقيا

2- الأهلي ضد الإسماعيلي، 25 نوفمبر، الدوري المصري

3- الأهلي ضد الجيش الملكي، 28 نوفمبر، دوري أبطال أفريقيا

