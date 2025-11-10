مباريات الأمس
"موجوع ولو مكانه هعمل كدا".. تعليق صادم من بشير التابعي على واقعة زيزو ونائب الزمالك

كتب : محمد خيري

12:26 م 10/11/2025
أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن موقف أحمد سيد “زيزو” لاعب الأهلي برفض مصافحة هشام نصر بعد مباراة السوبر المصري لم يأتِ من فراغ، مشيرًا إلى أن هناك شيئًا ما حدث بين الطرفين تسبب في هذا التصرف.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” على قناة cbc، إن زيزو من أكثر اللاعبين انضباطًا داخل وخارج الملعب ولا يفتعل الأزمات.

وتابع: “زيزو ميلعملش كده من فراغ، وأكيد هشام نصر عمله حاجة لذلك رفض مصافحته، وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر.. زيزو موجوع من حاجة إحنا مش عارفينها”.

وعن قائمة منتخب مصر المقبلة، أشار التابعي إلى أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قد تكون لديه رؤية خاصة للمعسكر القادم، موضحًا: “ممكن يكون ليه تفكير معين وعايز يجرب بعض اللاعبين خلال الفترة الجاية.”

زيزو أحمد سيد زيزو نادي الزمالك بشير اتابعي هشام نصر

