الزمالك ينعى نجمه السابق سمير محمد علي

نعى نادي الزمالك، نجمه السابق، سمير محمد علي، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وقام نادي الزمالك بنعى نجمه السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتقديم الدعاء له ولأسرته الصبر.

ونشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صورة الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "توفى إلى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد علي .. الله يرحمك ويغفر لك".

ويعد سمير محمد علي أحد أساطير حراسة مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، كما عمل مدرباً لحراس المرمى في نادي الزمالك

وصرح الراحل من قبل، بأنه قدم لمصر والزمالك حراس مرمى مثل عبدالواحد السيد، الذي بدأ تدريبه وهو بعمر 13 عاماً، ومحمد عبد المنصف أيضًا.