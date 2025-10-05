مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

الزمالك ينعى نجمه السابق سمير محمد علي

كتب : محمد خيري

03:25 م 05/10/2025

نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى نادي الزمالك، نجمه السابق، سمير محمد علي، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وقام نادي الزمالك بنعى نجمه السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتقديم الدعاء له ولأسرته الصبر.

ونشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صورة الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "توفى إلى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد علي .. الله يرحمك ويغفر لك".

ويعد سمير محمد علي أحد أساطير حراسة مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، كما عمل مدرباً لحراس المرمى في نادي الزمالك

وصرح الراحل من قبل، بأنه قدم لمصر والزمالك حراس مرمى مثل عبدالواحد السيد، الذي بدأ تدريبه وهو بعمر 13 عاماً، ومحمد عبد المنصف أيضًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وفاة سمير محمد علي نادي الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل