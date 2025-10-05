الرئيس الأسبق للجنة تخطيط النادي الأهلي يرفض الإساءة للاعبين

كتب - محمد القرش

تحدث محسن صالح الرئيس الأسبق للجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن فوز المارد على كهرباء الإسماعيلية بأربع أهداف مقابل هدفين في الدوري المصري الممتاز.

وقال محسن في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو": "دائما المباريات التي تعقب لقاء القمة تكون صعبة للغاية، والأهلي يعاني من إصابات كثيرة، وعملية التدوير في الفترة الماضية لم تكن جيدة".

وأضاف: "أفضل حاجة للأهلي هو تثبيت التشكيل وحسين الشحات أجاد في آخر مباراتين".

وأوضح: "مباراة كهرباء الإسماعيلي كانت صعبة على الأهلي لأنها بعد القمة، وألوم على الانتقادات القوية التي توجه إلى الجهاز الفني ولاعبي الأهلي، وهذا يؤثر نفسيا عليهم".

وتابع: "دائما أنا ضد خروج أي لاعب عن النص وعدم تحية اللاعب لجمهور فريقه، الجمهور هو اللاعب رقم 1، ولكن أرفض الإساءة للاعبين".

واختتم صالح: "أنا مع استمرار عماد النحاس في الفترة الحالية للأهلي طالما لا يوجد مدرب أجنبي مناسب".