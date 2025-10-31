الجمعية العمومية تفوض مجلس إدارة الأهلي في جدول الأعمال

"بيتنمر عليه وهما نفس الطول".. شيكابالا يحكي لقطة الشحات مع بيزيرا في مباراة

أعلن المستشار زكي شلقامي ، مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الآخر الذي جرى اليوم الجمعة.

وفوّض مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية مجلس الإدارة في باقي بنود جدول الأعمال التي لم يتم التصويت عليها فيما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي يتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وفيما يتعلق ببند انتخاب مجلس الإدارة فقد اكتمل النصاب القانوني بعد غلق باب التصويت في السابعة مساء بأعداد تجاوزت أكثر من ١١ ألف عضو، وتجري حاليًّا عملية فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابقة عن قائمته التي تخوض الانتخابات، حيث شهدت تواجد ياسين منصور نائبا للخطيب، وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي:

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

