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استعدادا للترجي.. الشناوي وإبراهيم عادل ينضمان لبعثة بيراميدز في تونس

04:45 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

انضم الثنائي حارس المرمى أحمد الشناوي وإبراهيم عادل، لمعسكر بعثة نادي بيراميدز في تونس استعدادا لخوض مباراة الترجي في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الثنائي تخلف عن رحلة بيراميدز إلى مالي لمواجهة دجوليبا في الجولة الثانية، بسبب الإصابة بنزلة برد حادة استلزمت البقاء في القاهرة من أجل الراحة والعلاج.

وبعد شفاء الثنائي مؤخرا قرر الجهاز الفني ضمهما للمعسكر، حيث انضم الشناوي وعادل للفريق صباح اليوم من أجل الانتظام في التدريبات حتى موعد اللقاء.

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إبراهيم عادل بيراميدز الترجي فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا
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