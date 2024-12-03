التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، اقتراح إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، من أجل دعم النادي الأهلي قبل المشاركة في الدور قبل النهائي من بطولة الإنتركونتننتال.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى من الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك لو سمحت اللوائح وفي ظل إصابة المهاجم الأفضل والهداف وسام أبو على".

أكمل: "بإعارة مهاجم الزمالك الهداف الاستثنائى و هداف الدورى حالياً الناصر منسى إلى النادى الأهلي في الإنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر و20 ديسمبر أمام ريال مدريد فى قطر".

أضاف: "لأن فوز الأهلى يهمنا و يسعدنا جداً كممثل لمصر كل مصر ليس فقط احبائنا جماهير الأهلي".

جدير بالذكر، أن وسام أبو علي، تعرض للإصابة خلال المشاركة مع منتخب فلسطين، وغاب عن مباريات الأهلي الماضية.

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