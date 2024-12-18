"الأهلي رفض وضع هذا البند".. هل يعود ديانج وعبدالقادر للأهلي؟

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة عودة الثنائي أحمد عبد القادر، وأليو ديانج مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنه لم يتم طرح اسم عبد القادر أو ديانج على مارسيل كولر من أجل عودتهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن عبد القادر وديانج لا يفكران في العودة إلى صفوف الأهلي في يناير، كما أن كولر لا يُفضّل قطع إعارة الثنائي في منتصف الموسم، والأهلي رفض وضع بند شراء في عقد الثنائي، إلا أن هذا لا يعني قطع إعارتهما في يناير المقبل.

جدير بالذكر، أن الأهلي وافق على إعارة المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي، وأحمد عبدالقادر إلى نادي قطر القطري، لمدة موسم بعد موافقة كولر.

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