"دى مش الزمالك".. جماهير الأهلي توجه رسائل نارية للاعبين في مباراة البنك

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، على توجيه مجموعة من الرسائل للاعبي الفريق، خاصة بشأن أزمة اللاعب إمام عاشور، مباراة قبل بداية مباراة المارد الأحمر أمام نظيره البنك الأهلي.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد "السلام"، على ترديد مجموعة من الهتافات، منها: "أمام عاشور خليك فايق ده النادي الأهلي مش الزمالك".

وواصلت جماهير الأهلي رسائلها خلال المباراة، بترديد هتاف: "صالح قالها والكل يطيع النادي الأهلي فوق الجميع".

واختتمت الجماهير رسائلها بهتاف: "كل الدعم لرمضان مفيش لاعيب فوق الكيان".

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.



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