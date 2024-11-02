نيوكاسل يلدغ أرسنال بفوز يُعرقله عن ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق نيوكاسل بهدف نظيف على نظيره أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف اللقاء لاعب نيوكاسل إيزاك بالدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

ورفع فريق نيوكاسل رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 18 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف و5 نقاط عن مانشستر سيتي المتبقي لهما مباراة الجولة العاشرة.

ملخص لأبرز أحداث مباراة أرسنال ونيوكاسل:

سدد لاعب أرسنال تروسارد كرة في الدقيقة الثانية مرت قوية على يسار حارس مرمى نيوكاسل.

وعاد أرسنال بتسديدة جديدة في الدقيقة11 عن طريق لاعبه ساكا ولكنها مرت على يسار حارس مرمى نيوكاسل أيضًا.

وأرسل لاعب نيوكاسل أنتوني جوردن كرة عرضية في الدقيقة 13 حولها إيزاك برأسه في شباك أرسنال.

حاول فريق أرسنال خلال الدقائق التالية السيطرة على الكرة لإدراك التعادل فأرسل لاعبه مارتينيلي كرة عرضية بالدقيقة 15 ولكن أبعدها دفاع نيوكاسل.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 18 للاعب أرسنال ساكا الذي حولها برأسه بجانب القائم الأيسر لمرمى نيوكاسل.

وتصدى هذه المرة في الدقيقة 19 حارس مرمى نيوكاسل بوب لكرة عرضية من مارتينيلي.

وتبادل الفريقان بعد ذلك السيطرة على الكرة ولكن دون أي خطورة على المرمى.

وأرسل لاعب نيوكاسل أنتوني كرة عرضية في الدقيقة 24 أبعدها دفاع أرسنال قبل أن يبعد دفاع نيوكاسل في الدقيقة 26 عرضية ساكا.

وتوقف اللعب بالدقيقة 35 بعد إصابة لاعب نيوكاسل برونو جيماريش قبل أن يُستكمل اللقاء ثم أشهر الحكم في الدقيقة 39 البطاقة الصفراء للاعب نيوكاسل فابينا.

حاول أرسنال خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إدراك التعادل ولكن دون خطورة.

أرسنال بدأ الشوط الثاني بسيطرة وضغط على دفاعات نيوكاسل الذي تصدى في الدقيقة 51 لانطلاقة اللاعب تروسارد.

ودفع المدير الفني لأرسنال في الدقيقة 61 باللاعب إيثان نوانيري بدلاً من مارتينيلي وباللاعب زينشينكو بدلاً من مايكل ميرنو.

وسدد لاعب أرسنال ديكلان رايس كرة قوية في الدقيقة 64 ولكن مرت بجانب المرمى.

وتصدى دفاع أرسنال بالدقيقة التالية لتسديدة قوية من إيزاك لاعب نيوكاسل.



ودفع المدير الفني لفريق نيوكاسل بالدقيقة 65 باللاعب ساندرو تونالي بدلاً من جوزيف ويلوك ثم تصدى دفاع نيوكاسل في الدقيقة 68 لتمريرة من لاعب أرسنال ديكلان.

ودفع مدرب أرسنال في الدقيقة 71 باللاعب بن وايت بدلاً من جوريان تيمبر وباللاعب جابرييل جيسوس بدلاً من تروسارد.

وتوقف اللعب بالدقيقة 76 لعلاج حارس مرمى نيوكاسل بوب قبل أن يُستكمل اللقاء بصورة عادية.



ودفع المدير الفني لفريق نيوكاسل في الدقيقة 85 باللاعب هارفي بارنس بدلاً من جورجون.

رودّ مدرب أرسنال بعد دقيقتين بتبديل جديد بالدفع باللاعب جورجينو بدلاً من توماس بارتي.