مصراوي يكشف حقيقة رفض شيكابالا لاعتذار ناصر منسي

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كتب - محمد خيري:

ترددت عدد من الأنباء خلال الساعات الماضية التي تُفيد برفض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعتذار زميله ناصر منسي عن ما بدر منه في مباراة الزمالك وسموحة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لموقع "مصراوي" أن ما تردد بشأن تقدم ناصر منسي باعتذار ورفضه شيكابالا بعد المناوشات التي حدثت بينهما في مباراة سموحة وجلسة لكبار الفريق لحل الأزمة غير صحيح تماما.

وأوضح المصدر أن الأزمة قد انتهت في الملعب وتبادل اللاعبين الحديث بشكل طبيعي بعد المباراة.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على سموحة بثنائية دون رد في الجولة الثانية من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

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