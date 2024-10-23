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"بشرة سارة".. تأكد مشاركة لاعب الزمالك في مواجهة الأهلي

04:01 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أصبح عمر جابر لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، جاهز للمشاركة مع الزمالك المباراة المقبلة، في بطولة السوبر المصري أمام الأهلي.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في الثامنة مساء بعد غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وغاب عمر جابر عن المواجهة الماضية أمام بيراميدز في قبل نهائي كأس السوبر المصري، بسبب الإصابة بشد عضلي خفيف.

وخضع عمر جابر لفحص طبي خلال مران الأمس من أجل تحديد موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأهلي، وتم التأكد من جاهزيته.

وشارك في مباراة بيراميدز الماضية، محمد شحاتة في الجانب الأيمن، بدلا من عمر جابر المصاب.

الزمالك عمر جابر لاعب الزمالك الاهلي والزمالك كأس السوبر المصري
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