فانتازي.. كم نقطة حققها تشكيل صلاح في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

حقق تشكيل لاعب ليفربول، محمد صلاح، في لعبة الفانتازي 79 نقطة، بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعيّن صلاح نفسه قائدا للفريق ليحصد 42 نقطة من أصل 79 نقطة حصدها له 11 لاعبا.

ووضع محمد صلاح زميله، سوبوسلاي، في فريقه ليحصد 17 نقطة بفضل هدف وتمريرتين حاسمتين، بجانب المدافع روبرتسون الذي حصل على نقطة واحدة.

وشهد اليوم الإثنين ارتفاع سعر محمد صلاح في فانتازي إلى 13.5 مليون جنيه إسترليني، بعد ارتفاع نسبة ملكيته لـ 65.1%.

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