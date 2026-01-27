مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

3 0
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

الجيش الملكي المغربي يضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

كتب : مصراوي

05:53 م 27/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أرسنال للسيدات (2)
  • عرض 10 صورة
    أرسنال للسيدات (1)
  • عرض 10 صورة
    أرسنال للسيدات (4)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبات الجيش الملكي المغربي_1
  • عرض 10 صورة
    فوز الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا_3
  • عرض 10 صورة
    أرسنال للسيدات (3)
  • عرض 10 صورة
    لاعبات الجيش الملكي (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبات الجيش الملكي (2)
  • عرض 10 صورة
    لاعبات الجيش الملكي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

يستعد فريق سيدات الجيش الملكي المغربي، بطل دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة أرسنال بطل أوروبا، في نصف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات.

طريق أرسنال والجيش الملكي إلى كأس العالم

حجز أرسنال مقعده في كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024/2025، عقب الفوز على برشلونة 1-0 في النهائي الذي أُقيم في لشبونة، بهدف ستينا بلاكستينيوس.

في المقابل، توج الجيش الملكي بلقبه القاري في عام 2025، بعدما تفوق على أسيك ميموزا الإيفواري 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات، ليحجز مقعده في الدور الثاني من المونديال.

وتخطى الجيش الملكي المغربي ووهان تشيجو جيانجدا الصيني، في الدور الثاني من البطولة، بهدف نظيف، لينتزع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

الوضع الحالي لأرسنال والجيش الملكي

لم تكن بداية عام 2026 موفقة لأرسنال، إذ تعادل سلبيًا مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قبل أن يخسر أمام الفريق ذاته 0-1 في نصف نهائي كأس الرابطة.

واستعاد أرسنال توازنه سريعًا، بالفوز على أستون فيلا 2-0 في الدوري، قبل أن يفوز على حامل اللقب تشيلسي، بنتيجة 2-0 يوم السبت 24 يناير، قبل ثلاثة أيام فقط من دخوله غمار كأس للأندية للسيدات.

في المقابل، خاض الجيش الملكي مباراة واحدة فقط منذ بداية عام 2026، كانت ديربي العاصمة أمام الفتح الرباطي في الدوري المغربي، وخرج منها فائزًا بنتيجة 4-1.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة خلف الوداد الرياضي، الذي كان الجيش الملكي قد اكتسحه بنتيجة 5-0 قبل أيام قليلة من مشاركته في الدور الثاني من كأس العالم في ديسمبر الماضي.

موعد مباراة أرسنال والجيش الملكي المغربي في نصف نهائي كأس العالم للأندية للسيدات

تقام مباراة أرسنال والجيش الملكي المغربي، غدا الأربعاء، في السادسة مساءً بتوقيت لندن والثامنة بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب برينتفورد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال للسيدات الجيش الملكي المغربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
أخبار المحافظات

"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا
أخبار المحافظات

القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا
للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
شئون عربية و دولية

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة
اقتصاد

"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بهذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بهذه المناطق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى