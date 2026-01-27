أجمل لاعبة في العالم تعود إلى الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

كتبت-هند عواد:

يستعد فريق سيدات الجيش الملكي المغربي، بطل دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة أرسنال بطل أوروبا، في نصف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات.

طريق أرسنال والجيش الملكي إلى كأس العالم

حجز أرسنال مقعده في كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024/2025، عقب الفوز على برشلونة 1-0 في النهائي الذي أُقيم في لشبونة، بهدف ستينا بلاكستينيوس.

في المقابل، توج الجيش الملكي بلقبه القاري في عام 2025، بعدما تفوق على أسيك ميموزا الإيفواري 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات، ليحجز مقعده في الدور الثاني من المونديال.

وتخطى الجيش الملكي المغربي ووهان تشيجو جيانجدا الصيني، في الدور الثاني من البطولة، بهدف نظيف، لينتزع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

الوضع الحالي لأرسنال والجيش الملكي

لم تكن بداية عام 2026 موفقة لأرسنال، إذ تعادل سلبيًا مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قبل أن يخسر أمام الفريق ذاته 0-1 في نصف نهائي كأس الرابطة.

واستعاد أرسنال توازنه سريعًا، بالفوز على أستون فيلا 2-0 في الدوري، قبل أن يفوز على حامل اللقب تشيلسي، بنتيجة 2-0 يوم السبت 24 يناير، قبل ثلاثة أيام فقط من دخوله غمار كأس للأندية للسيدات.

في المقابل، خاض الجيش الملكي مباراة واحدة فقط منذ بداية عام 2026، كانت ديربي العاصمة أمام الفتح الرباطي في الدوري المغربي، وخرج منها فائزًا بنتيجة 4-1.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة خلف الوداد الرياضي، الذي كان الجيش الملكي قد اكتسحه بنتيجة 5-0 قبل أيام قليلة من مشاركته في الدور الثاني من كأس العالم في ديسمبر الماضي.

موعد مباراة أرسنال والجيش الملكي المغربي في نصف نهائي كأس العالم للأندية للسيدات

تقام مباراة أرسنال والجيش الملكي المغربي، غدا الأربعاء، في السادسة مساءً بتوقيت لندن والثامنة بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب برينتفورد.