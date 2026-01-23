مباريات الأمس
إعلان

سيدات الأهلي يكتسحن البنك الأهلي برباعية نظيفة في الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

06:37 م 23/01/2026
    سيدات الأهلي والبنك 2
    سيدات الأهلي والبنك 3
    سيدات الأهلي والبنك الأهلي
    سيدات الأهلي والبنك 4
    سيدات الأهلي والبنك 5
    سيدات الأهلي والبنك 6
    سيدات الأهلي والبنك 7
    سيدات الأهلي والبنك 8
    سيدات الأهلي والبنك 9
    سيدات الأهلي والبنك 10
    سيدات الأهلي والبنك
    سيدات الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على حساب نظيراتهن في البنك الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الكرة النسائية.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ بدايته، إذ افتتحت نور يوسف التسجيل عقب تمريرة دقيقة من ميا داردن، قبل أن تنجح الأخيرة في مضاعفة النتيجة، مستفيدة من صناعة مميزة قدمتها أشرقت عادل.

وواصل الفريق الأحمر ضغطه الهجومي، لتسجل نادين غازي الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن تعود اللاعب نفسها وتضيف الهدف الرابع بالطريقة ذاتها.

وعزز هذا الانتصار موقع الأهلي في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني خلف مسار المتصدر، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة عقب الخسارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الأهلي سيدات البنك الأهلي

