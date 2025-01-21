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الزمالك يروج لثاني صفقاته الشتوية (صورة)

09:58 م الثلاثاء 21 يناير 2025

نادي الزمالك

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كتبت-هند عواد:
روج الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، لثاني صفقاته خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وفي 10 يناير الحالي، أعلن الزمالك التعاقد رسميا مع جميلة الفقي أولى صفقاته الشتوية، من صفوف بيراميدز.
ونشر الحساب الرسمي للزمالك، عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، صورة قناع، تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

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