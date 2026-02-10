وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة خاصة إلى جوهر نبيل نجم كرة اليد السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أهم حاجة فى التعديل الوزارى، أن الباشا بتاع الرياضة يثبت لنا أنه مش واقف مع الأهلى".

وأضاف: "كفايه البلد كلها واحنا عندنا دورى وكده، فيه الأمل الكاذب بتاع كل سنة ولذلك لزم التنويه".

واختتم أديب: "ربنا يوفقك ويهديك لنادى المساكين والغلابة".

وكان المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعيين جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي ضمن التعديل الوزاري الجديد.

