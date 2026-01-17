مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

احتفلت على طريقة رونالدو..لاعبة الهلال السعودي تتوج بجائزة أفضل رياضية في Joy Awards 2026

كتب : نهي خورشيد

10:47 م 17/01/2026 تعديل في 10:51 م

احتفلت على طريقة رونالدو..لاعبة الهلال السعودي تتو

حصدت ليلى القحطاني، لاعبة نادي الهلال ومنتخب السعودية لكرة القدم جائزة الرياضية المفضلة ضمن النسخة السادسة من حفل Joy Awards لصناع الترفيه، والمقام في مدينة الرياض.

وجاء فوز القحطاني بعد منافسة قوية في فئة أفضل رياضية، ضمت كلاً من لاعبة التايكوندو دنيا أبو طالب، والسباحة فاليري ترزي، ولاعبة كرة المضرب هنية منهاس.

وعبرت القحطاني عن فخرها بهذا التتويج، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافز كبير لها لمواصلة العطاء، وقدمت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمستشار تركي آل الشيخ على الدعم المستمر للرياضة السعودية.

وبعد ختام حديثها، احتفلت ليلي على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، قائلة:"siiii".

ويأتي تكريم القحطاني بعد إجرائها عملية جراحية أمس لتعرضها للإصابة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليلى القحطاني حفل جوائز Joy Awards 2026 الهلال السعودي

