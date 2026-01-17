حصدت ليلى القحطاني، لاعبة نادي الهلال ومنتخب السعودية لكرة القدم جائزة الرياضية المفضلة ضمن النسخة السادسة من حفل Joy Awards لصناع الترفيه، والمقام في مدينة الرياض.

وجاء فوز القحطاني بعد منافسة قوية في فئة أفضل رياضية، ضمت كلاً من لاعبة التايكوندو دنيا أبو طالب، والسباحة فاليري ترزي، ولاعبة كرة المضرب هنية منهاس.

وعبرت القحطاني عن فخرها بهذا التتويج، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافز كبير لها لمواصلة العطاء، وقدمت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمستشار تركي آل الشيخ على الدعم المستمر للرياضة السعودية.

وبعد ختام حديثها، احتفلت ليلي على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، قائلة:"siiii".

ويأتي تكريم القحطاني بعد إجرائها عملية جراحية أمس لتعرضها للإصابة