قصص متفوتكش.. سفر زوجة إبراهيم شيكا.. ودفاع حازم إمام عن نجم الأهلي

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تطورات ملف مفاوضات الأهلي لحسم بديل ريبيرو.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"رواتب تصل 6 ملايين دولار".. مصدر يكشف أزمة تواجه الأهلي في ملف بديل ريبيرو

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أزمة تواجههم في ملف مفاوضاتهم للتوصل لاتفاق مع مدرب يقود الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"جزيرة خاصة وطائرة بـ 75 مليون دولار".. أغلى 7 ممتلكات فاخرة لكريستيانو رونالدو

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، جذب الأنظار ليس فقط بمهاراته على أرض الملعب، بل أيضًا بأسلوب حياته الفاخر الذي يعكس حجم ثروته الهائلة وتجارته الناجحة خارج المستطيل الأخضر، للاطلاع عليها.. اضغط هنا





النني ليس الأول.. لاعبون كرة قدم مصريون تزوجوا أكثر من مرة في عام 2025 ( صور)

أثار الكشف عن زواج ثنائي منتخب مصر أكرم توفيق المحترف بصفوف الشمال القطري ومحمد النني المحترف بصفوف الجزيرة الإماراتي جدلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"مليون دولار سنويًا وفيلا فاخرة".. الاتفاق المالي بين كريستيانو رونالدو وجورجينا عند الانفصال

في عالم تلتقي فيه الشهرة بالثراء، لا يمر زواج نجم بحجم كريستيانو رونالدو دون أن يسلط عليه الضوء، خصوصًا عندما تكون شريكته جورجينا رودريغيز، إحدى أكثر النساء متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على الاتفاق المالي بينهما.. اضغط هنا





"وصل إلى 80 ألفًا في الأسبوع".. كيف تطور راتب جورجينا بعد الارتباط بكريستيانو رونالدو؟

لم تكن حياة جورجينا رودريغيز دائمًا بهذا البذخ والثراء الفاحش، قبل أن تصبح شريكة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو وأحد أشهر الوجوه في عالم الموضة والمجوهرات، للاطلاع على راتبها الحالي من رونالدو.. اضغط هنا





زوجة الراحل إبراهيم شيكا تعلن سفرها خارج البلاد



أعلنت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشيء نادي الزمالك السابق، عن سفرها مساء اليوم الإثنين، خارج البلاد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"شيكابالا بالاستديو التحليلي".. قناة جديدة تعلن نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو مع MBC

أعلنت قنوات SSC السعودية حصولها على حقوق نقل مباراة منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، للاطلاع على الاستديو التحليلي.. اضغط هنا





بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة مصيرية، أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا، للاطلاع على القناة المجانية الناقلة والتردد.. اضغط هنا





"هجوم مبالغ فيه ولا يعكس قيمته".. حازم إمام يدافع عن نجم الأهلي



انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، الحملة التي يتعرض لها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن الهجوم الموجه ضده مبالغ فيه ولا يعكس قيمة اللاعب أو تاريخه، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





بعد معايدته الرومانسية لها.. من هي آنا ستاتشورسكا زوجة ليفاندوفسكي؟

هنأ مهاجم برشلونة الإسباني، ليفاندوفسكي، زوجته آنا ستاتشورسكا في يوم ميلادها الـ 37 برسالة رومانسية خاصة لها، لمزيد من المعلومات عنها.. اضغط هنا