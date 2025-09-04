كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها استمتاع إمام عاشور وزوجته وابنته في الساحل الشمالي بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر، وتعليق من ميدو على أزمة أحمد شوبير والحضري وأحمد حسن.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"بعد استبعاده من المنتخب".. إمام عاشور ينشر صورة مع ابنته وزوجته من الساحل

نشر إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة رفقة زوجته "ياسمين حافظ" وابنته "كتاليا" من إجازته الصيفية في الساحل، وذلك عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر لـ معسكر سبتمبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أصبح لاعباً حراً".. الغندور يكشف وجهة حارس الأهلي المحتملة

كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، عن الواجهة الجديدة لحارس الأهلي الأسبق حمزة علاء والمحترف في صفوف نادي بورتيمونينسي البرتغالي، بعد أنباء عدم حصوله على تصريح عمل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

متأخر.. سيد عبد الحفيظ يعلق على تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالقلعة الحمراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

3 فرص.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

بات منتخب مصر الأول لكرة القدم، قريبا من انتزاع بطاقة التأهل على نهائيات كأس العالم 2026، بعد 7 سنوات من المشاركة الأخيرة له في روسيا 2018.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من عماد النحاس عقب توليه تدريب الأهلي

عبّر الكابتن عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو بداية جديدة يأمل أن تكون موفقة، تعويضًا عن الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مكسب كبير".. ميدو يشيد بمهاجم الأهلي لهذا السبب

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بقرار عودة محمد شريف لصفوف النادي الأهلي، مرة أخرى، معددا مزايا اللاعب ونقاط قوته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعليق ميدو على أزمة الثلاثي أحمد حسن والحضرى مع حسام حسن

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البعض حاول تضخيم أزمة عصام الحضري، وأحمد حسن، مع مدرب منتخب مصر حسام حسن، والجميع يتمنى التوفيق للفراعنة في تصفيات المونديال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل يرحل فيريرا من الزمالك؟.. أحمد سليمان يجيب

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا سيستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع النتائج مؤخرًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"دور برد الثعلب وخناقة أبو الدهب".. مواقف الجوهري مع نجوم القطبين

يستعيد الوسط الكروي المصري والعربي ذكرى رحيل الجنرال محمود الجوهري، أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، وصاحب البصمات الخالدة في مشوار الفراعنة والأندية العربية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.