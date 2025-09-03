10 صور ترصد أبرز المعلومات عن إبراهيم جمال كماتشو

شهدت الأيام الماضية، وفاة صانع المحتوى الرياضي إبراهيم جمال "كماتشو"، إثر تعرضه لحادث سير أليم.

من هو إبراهيم جمال كماتشو؟

ولد إبراهيم جمال "كماتشو"، في مدينة حلوان بالعاصمة المصرية القاهرة، وعمل كمدرب للياقة البدنية، وكان يشارك متابعيه على منصة "تيك توك"، مقاطع فيديو لعمله.

وظهر إبراهيم جمال كماتشو، مع بطل كمال الأجسام ممدوح ممدوح الشهير بـ"بيج رامي"، أكثر من مرة، وجمعتهما مقاطع فيديو على حسابه بمنصة "تيك توك".

وشارك إبراهيم جمال كماتشو في عدد من البطولات المحلية لرياضة كمال الأجسام، وحصد لقب Champion Deluxe Lap .

اقرأ أيضًا:

زوجة حسام عبدالمجيد تنشر 15 صورة لكواليس حفل زفافهما





"عرض مالي مغري".. الزمالك يتحرك لتجديد عقد حسام عبدالمجيد



