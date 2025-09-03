مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 3
16:00

الجابون

جميع المباريات

إعلان

10 صور ترصد أبرز المعلومات عن إبراهيم جمال كماتشو

04:08 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم جمال كماتشو
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو
  • عرض 16 صورة
    البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو
  • عرض 16 صورة
    البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو
  • عرض 16 صورة
    البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو
  • عرض 16 صورة
    البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
  • عرض 16 صورة
    حادث وفاة البلوجر الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شهدت الأيام الماضية، وفاة صانع المحتوى الرياضي إبراهيم جمال "كماتشو"، إثر تعرضه لحادث سير أليم.

من هو إبراهيم جمال كماتشو؟

ولد إبراهيم جمال "كماتشو"، في مدينة حلوان بالعاصمة المصرية القاهرة، وعمل كمدرب للياقة البدنية، وكان يشارك متابعيه على منصة "تيك توك"، مقاطع فيديو لعمله.

وظهر إبراهيم جمال كماتشو، مع بطل كمال الأجسام ممدوح ممدوح الشهير بـ"بيج رامي"، أكثر من مرة، وجمعتهما مقاطع فيديو على حسابه بمنصة "تيك توك".

وشارك إبراهيم جمال كماتشو في عدد من البطولات المحلية لرياضة كمال الأجسام، وحصد لقب Champion Deluxe Lap .

اقرأ أيضًا:
زوجة حسام عبدالمجيد تنشر 15 صورة لكواليس حفل زفافهما

"عرض مالي مغري".. الزمالك يتحرك لتجديد عقد حسام عبدالمجيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم جمال كماتشو كماتشو وفاة كماتشو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ