مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

سموحة

- -
21:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

الدوري التونسي

النجم الرياضي بالمتلوي

- -
18:00

الصفاقســــي

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

- -
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من عمرو السولية بعد هدفه في مرمى إنبي بالدوري

10:54 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (8) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (4) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق عمرو السولية لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على فوز فريقه بثنائية نظيفة على حساب إنبي اليوم ببطولة الدوري المصري، في مباراة شهدت تألق اللاعب وتسجيله هدف في فوز فريقه.

وكان عمرو السولية، تمكن من تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى إنبي، بعد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ونشر السولية عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، عدد من الصور له خلال المباراة وكتب: "فرصة واحدة، فرصة واحدة، لا تفوّتوها".

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا أمس، في تحقيق فوزه الأول خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري 2025-2026، ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 4 في المركز السابع بجدول الترتيب.

ورفع فريق سيراميكا رصيده إلى النقطة رقم 4 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق إنبي عند 4 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب.

والجدير بالذكر أن عمرو السولية، كان قد انتقل إلى فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن النادي الأهلي.

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية سيراميكا كليوباترا وإنبي الدوري المصري مباراة إنبي وسيراميكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان