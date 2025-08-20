أول تعليق من عمرو السولية بعد هدفه في مرمى إنبي بالدوري

كتب - يوسف محمد:

علق عمرو السولية لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على فوز فريقه بثنائية نظيفة على حساب إنبي اليوم ببطولة الدوري المصري، في مباراة شهدت تألق اللاعب وتسجيله هدف في فوز فريقه.

وكان عمرو السولية، تمكن من تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى إنبي، بعد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ونشر السولية عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، عدد من الصور له خلال المباراة وكتب: "فرصة واحدة، فرصة واحدة، لا تفوّتوها".

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا أمس، في تحقيق فوزه الأول خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري 2025-2026، ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 4 في المركز السابع بجدول الترتيب.

والجدير بالذكر أن عمرو السولية، كان قد انتقل إلى فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن النادي الأهلي.

One shot. One chance. Don’t miss it 🚀🙏 pic.twitter.com/UACtNWZPDs — Amr elsolia (@amrelsolia) August 20, 2025

