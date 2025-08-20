مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"والدته فأل حسن".. ماذا قال الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته؟

07:29 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    والد محمد الشناوي (3)
  • عرض 10 صورة
    والد محمد الشناوي (1)
  • عرض 10 صورة
    والد محمد الشناوي (1)
  • عرض 10 صورة
    والد محمد الشناوي (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي (4)
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

لقي والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، مصرعه أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، إثر تعرضه لحادث سيارة على طريق الواحات.

وكان مصدر كشف لموقع مصراوي في تصريحات خاصة، أن صلاة الجنازة على والد نجم الأهلي، ستكون اليوم عقب صلاة الظهر، على أن يقام العزاء مساء اليوم أيضًا في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

وبعد مرور ساعات قليلة من وفاة والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، تذكرى الكثير من المتابعين ومحبي كرة القدم، أبرز التصريحات التي تحدث خلالها الراحل عن نجله وعن دور العائلة في مشواره بكرة القدم.

وتحدث الراحل في تصريحات سابقة، أن نجله يعتبر والدته فأل حسن بالنسبة له، ويحرص دائما على التواصل والتحدث معها باستمرار ويطلب منها الدعاء له.

وأشار الراحل في التصريحات ذاتها أيضًا، أن نجله كان "شقي" في طفولته بشكل كبير، وأن كرة القدم كانت تمثل له كل شئ منذ طفولته.

أقرأ أيضًا:
شوبير ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

أمين صندوق الزمالك: أرض أكتوبر ليست مجرد مساحة لإقامة منشآت بل رمز لهوية النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي والد محمد الشناوي وفاة والد محمد الشناوي النادي الأهلي السيد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان