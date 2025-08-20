كتب - يوسف محمد:

لقي والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، مصرعه أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، إثر تعرضه لحادث سيارة على طريق الواحات.

وكان مصدر كشف لموقع مصراوي في تصريحات خاصة، أن صلاة الجنازة على والد نجم الأهلي، ستكون اليوم عقب صلاة الظهر، على أن يقام العزاء مساء اليوم أيضًا في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

وبعد مرور ساعات قليلة من وفاة والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، تذكرى الكثير من المتابعين ومحبي كرة القدم، أبرز التصريحات التي تحدث خلالها الراحل عن نجله وعن دور العائلة في مشواره بكرة القدم.

وتحدث الراحل في تصريحات سابقة، أن نجله يعتبر والدته فأل حسن بالنسبة له، ويحرص دائما على التواصل والتحدث معها باستمرار ويطلب منها الدعاء له.

وأشار الراحل في التصريحات ذاتها أيضًا، أن نجله كان "شقي" في طفولته بشكل كبير، وأن كرة القدم كانت تمثل له كل شئ منذ طفولته.

