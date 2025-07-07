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في ظهور نادر.. أسامة حسني ينشر صورة رفقة زوجته "ابنة بيبو"

02:55 ص الإثنين 07 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أسامة حسني وزوجته
  • عرض 4 صورة
    أسامة حسني وزوجته
  • عرض 4 صورة
    أسامة حسني وزوجته
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القاهرة - مصراوي

شارك أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعتبر ظهور الزوجين معًا نادرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ظهر أسامة حسني برفقة زوجته خلال إحدى المناسبات، حيث ظهر بإطلالة أنيقة ولافتة نالت إعجاب المتابعين

ومنذ اعتزاله كرة القدم، اتجه أسامة حسني إلى المجال الإعلامي، حيث يطل على الجمهور كمحلل رياضي عبر أحد البرامج، ومقدمًا تحليلاته الفنية لمباريات النادي الأهلي، الذي قضى فيه سنوات طويلة لاعبًا بارزًا،إلى جانب التحليل الرياضي، يعمل أسامة أيضًا كمذيع في قناة النادي الأهلي، حيث يقدم أخبار الفريق الأحمر وتحليل أداء اللاعبين.

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أسامة حسني محمود الخطيب زوجة أسامة حسني الأهلي
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