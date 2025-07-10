كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اورانج سبورت

- -
18:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور برفقة ياسر إبراهيم وعائلتهما في المصيف

07:02 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 1 صورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له تجمعه بعائلته واصدقائه.

وظهر إمام عاشور عبر خاصية "الستوري" عبر الإنستجرام هو وعائلته وكان معه اللاعب ياسر إبراهيم وعائلته أيضا يستمتعون بإجازتهم الصيفية.

وقد شارك كلا من ياسر إبراهيم وإمام عاشور مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، ولكن ودع النادي الأهلي البطولة مبكرا من دور المجموعات.

وتعرض عاشور لسوء حظ، إذ أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباراة له في البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي المباريات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم وإمام عاشور النادي الأهلي لاعبي الأهلي في المصيف آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان