إمام عاشور برفقة ياسر إبراهيم وعائلتهما في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له تجمعه بعائلته واصدقائه.

وظهر إمام عاشور عبر خاصية "الستوري" عبر الإنستجرام هو وعائلته وكان معه اللاعب ياسر إبراهيم وعائلته أيضا يستمتعون بإجازتهم الصيفية.

وقد شارك كلا من ياسر إبراهيم وإمام عاشور مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، ولكن ودع النادي الأهلي البطولة مبكرا من دور المجموعات.

وتعرض عاشور لسوء حظ، إذ أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباراة له في البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي المباريات.