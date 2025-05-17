محمد النني يهنئ المقاولون العرب بالعودة إلى الدوري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

حرص محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، على تهنئة فريق المقاولون العرب بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2025-2026.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك عودة نادي المقاولون العرب للدوري الممتاز، عودة الذئاب إلى مكانتهم الطبيعية".

وأضاف: "مبروك اللاعبين ومجلس الإدارة وبالتوفيق دائما".

وكان المقاولون العرب ضمن الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على فريق السكة الحديد أمس بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

ويعد النني أحد أبناء المقاولون العرب، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف قطاع بالمقاولون العرب، قبل خوض تجربة احترافية كبيرة بداية من عام 2013، في صفوف بازل السويسري، منه إلى أرسنال بشكتاش التركي، قبل الانتقال إلى الجزيرة الإماراتي في بداية الموسم الحالي.

ويذكر أن النني شارك خلال الموسم الحالي، رفقة فريق الجزيرة الإماراتي في 31 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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