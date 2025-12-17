شارك نجوم منتخب مصر السابقون، أحمد حسام ميدو، محمد بركات، سيد معوض، حسام غالي، وائل جمعة، عصام الحضري، ومجدي عبد الغني، في إعلان دعائي قبل كأس الأمم الأفريقية 2025.

نجوم منتخب مصر السابقون في إعلان ساخر قبل أمم أفريقيا 2025

ويتناول الإعلان تطور حياة نجوم منتخب مصر الفائزين بآخر نسخة من كأس أمم أفريقيا 2010، مع تعليق ساخر من مجدي عبد الغني، نجم الفراعنة السابق، إذ ظهر ميدو في الإعلان وهو يقرأ خبر فوز الفراعنة ببطولة 2010، ومعه صوت مجدي عبد الغني، يقول: "2010 آخر كأس أمم كسبناها، ومن وقتها ميدو اعتزل، والدنيا خدته وكرش جامد، بس بعدها عمل فورمة".

وأضاف مجدي عبد الغني: "بركات فتح المطعم وشارك عشرة عمرة وحبيبه سيد معوض، واتخانقوا وقلبت دم، بس الموضوع اتلم واتصالحوا، وسيد بقى أب وابنه بيلعب في منتخب الشباب، والحضري شاف لاعبين جت ومشيت وفضل مكمل لحد ما بقى جد، أما وائل جمعة طلع عنده شعر وبقى يحلل ماتشات، ولا حسام غالي حتى بعد ما اعتزل لسه الناس بتخاف منه، وبقى بيزنس مان وفتح مصنع ونجم، وزيدان بقى موديل إعلانات وضربت معاه وبقى يمثل".

وجاء الإعلان بشعار: "نجوم الكرة اتغيروا ونجوم التي شيرت لسه.. عايزين النجمة الثامنة".

أقرأ أيضًا:

"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025