مشهد أحمد فهمي مع الخطيب ومرتضى وممدوح عيد يشعل مواقع التواصل

"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح

لفت أحمد فهمي الأنظار بشكل كبير في الفترة الماضية، بعد عرض مسلسله الجديد ابن النادي، الذي يتحدث عن الجانب الرياضي وطريقة إدارة الأندية.

وخطف فهمي الأضواء بشكل كبير، حيث ظهر في إحدى مشاهد المسلسل، وهو يبحث عن شخصية يتعلم منها طريقة إدارة الأندية الرياضية بشكل صحيح.

وظهر فهمي، الذي يجسد في العمل دور عمر الشعلة، رفقة صديقته رولا، والتي تقوم بدورها غفران محمد، وهو يشاهد مجموعة من رؤساء الأندية وطريقة تعاملهم مع اللاعيبة والإعلام.

وخلال مشاهدة فهمي لشاشات التليفزيون، يظهر أمام فيديو لمحمود الخطيب، لتقول له رولا "حلو بيبو"، وجاء رد فهمي: "أكيد حلو بيبو، كاريزما وقبول وحب الناس، بس ده كله من عند ربنا هعمله انا أزاي".

وعقب بيبو، ظهر فيديو لممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، لتسأله رولا "هو مين ده؟"، ليرد عليها فهمي "معرفش، شكله بلوجر".

وعلى الجانب الآخر، ظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في أحد اللقطات، فبدأت رولا تقول لعمر الذي يقوم بدوره أحمد فهمي، "هو الأسد مرتضى منصور"، ليرد فهمي: "حلو بس دى انا خايف منه وانا بتفرج، عايزاني أقلده دى ممكن يحبسني".

والجدير بالذكر، أن أحمد فهمي يعرف بحبه وانتمائه الشديد للنادي الأهلي وحرصه الدائم على دعم المارد الأحمر في مختلف المناسبات.

