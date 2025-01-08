صديقة نجم تشيلسي تتخلى عنه وتواعد لاعب يوفنتوس.. ما القصة

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كتب - محمد القرش:

يواجه لاعب تشيلسي، ميخايلو مودريك، المزيد من الصدمات بعد أن ذكرت تقارير أن صديقته تركته من أجل مواعدة لاعب يوفنتوس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فيوليتا بيرت عارضة الأزياء الروسية تركت مودريك لاعب تشيلسي وذهبت في رحلة مع ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس.

صديقة مودريك تتخلى عنه

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي نشر صورًا من منتجع التزلج الفرنسي الشهير كورشوفيل، بعد أن بدءا في متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر من عام 2024.

ولدى بيرت 779 ألف متابع على إنستجرام، وقد شاركت صورًا من عطلتهما، وقام ماكيني بالشيء نفسه قبل حذفها من حسابه بعد دقائق.

وكان مودريك ومكيني في السابق متنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى الأخير النصف الثاني من موسم 2022-23 على سبيل الإعارة مع نادي ليدز يونايتد.

وعاد ماكيني منذ ذلك الحين إلى ناديه يوفنتوس، بعد أن انضم إلى العملاق الإيطالي في البداية على سبيل الإعارة من شالكه في عام 2020.

وفي الوقت نفسه، وصل مودريك إلى تشيلسي في صفقة بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني في يناير 2023.

سبب إيقاف مودريك عن ممارسة كرة القدم

يُذكر أن لاعب تشيلسي موقوف حاليا عن ممارسة كرة القدم بسبب ثبوت تعاطيه مادة "ميلدونيوم" المحظورة.

وبعد الإعلان عن نتيجة اختباره الإيجابية، نشر مودريك على إنستجرام: "أستطيع أن أؤكد أنه تم إخطاري بأن العينة التي قدمتها للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحتوي على مادة محظورة".

وأضاف: "لقد كان هذا بمثابة صدمة كاملة لأنني لم أستخدم أي مواد محظورة أو أخالف أي قواعد عن عمد، وأنا أعمل بشكل وثيق مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك".

واختتم: "أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلاً بعودتي إلى الملاعب قريباً، لا أستطيع أن أقول المزيد الآن بسبب سرية العملية، ولكنني سأفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".