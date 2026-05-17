ألقت الصحف الجزائرية الضوء على تتويج اتحاد العاصمة بالكونفدرالية الإفريقية، على حساب الزمالك، عقب الفوز بركلات الترجيح.

ماذا تقول الصحف الجزائرية عن هزيمة الزمالك من اتحاد العاصمة؟

النهار.. ندية وضغط جماهيري

ذكرت صحفية "النهار" الجزائرية، أن اتحاد العاصمة توج بطلاً للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وأشارت إلى أن المباراة شهدت المباراة إثارة وندية كبيرتين بين الفريقين، إلا أن لاعبي اتحاد العاصمة عرفوا كيف يتعاملون مع الضغط الجماهيري والاندفاع الهجومي للزمالك.

وترى أن ركلات الترجيح ابتسمت لأبناء “سوسطارة”.

الخبر.. موسم استثنائي

تناولت صحفية الخبر الجزائرية، إنجاز اتحاد العاصمة السابق، وقالت إنه حصد لقبه الثاني في المسابقة بعد تتويجه الأول سنة 2023، كما رفع رصيده القاري إلى ثلاثة ألقاب بإضافة كأس السوبر الإفريقي.

ووصفت الصحيفة الموسم الحالي لاتحاد العاصمة، بـ"الاستثنائي"، بعدما حقق الثنائية في أسبوعين فقط، بعد تتويجه بكأس الجزائر على حساب شباب بلوزداد.

الشروق.. جدارة واستحقاق

قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن اتحاد العاصمة أحرز اللقب عن جدارة واستحقاق أمام الزمالك.

