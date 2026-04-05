شارك النجم المصري محمد صلاح، في خسارة ليفربول من مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليودع البطولة ويفقد آماله في حصد اللقب.

وشارك صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة قبل استبداله في الدقيقة 77، بعدما لم يتمكن من وضع بصمته التهديفية.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حصل على تقييم 6.8

شارك أساسيًا في اللقاء ولعب 77 دقيقة

الأهداف 0

إجمالي التسديدات 4

تسديدات على المرمى 2

تسديدات تم اعتراضها 1

فرص خطيرة ضائعة 2

ركلة جزاء ضائعة 1

لمسات 35

المراوغات الناجحة 3 من 6

خسارة الاستحواذ 7

