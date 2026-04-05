الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

4 تسديدات.. ماذا قدم محمد صلاح فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:08 م 05/04/2026

محمد صلاح

شارك النجم المصري محمد صلاح، في خسارة ليفربول من مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليودع البطولة ويفقد آماله في حصد اللقب.

وشارك صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة قبل استبداله في الدقيقة 77، بعدما لم يتمكن من وضع بصمته التهديفية.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حصل على تقييم 6.8

شارك أساسيًا في اللقاء ولعب 77 دقيقة

الأهداف 0

إجمالي التسديدات 4

تسديدات على المرمى 2

تسديدات تم اعتراضها 1

فرص خطيرة ضائعة 2

ركلة جزاء ضائعة 1

لمسات 35

المراوغات الناجحة 3 من 6

خسارة الاستحواذ 7

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس

