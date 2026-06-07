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منتخب مصر للشباب يحسم ودية روسيا بثلاثية

كتب : نهي خورشيد

12:34 ص 07/06/2026

منتخب مصر للشباب

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حقق منتخب مصر للشباب فوزاً ودياً على نظيره الروسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب نادي مسار، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

أهداف مباراة منتخب مصر للشباب وروسيا

وافتتح أدهم كريم التسجيل لصالح المنتخب المصري مبكراً في الدقيقة التاسعة، مانحاً شباب الفراعنة أفضلية منذ بداية اللقاء.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب المصري تقدمه عبر البديل علي الجارحي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 87، قبل أن يختتم أنس رشدي الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 90، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات منتخب مصر للشباب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مصر، والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

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منتخب مصر للشباب منتخب روسيا كأس الأمم الأفريقية للشباب

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