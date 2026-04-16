مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

جميع المباريات

إعلان

إصابة خطيرة.. نجم ليفربول يغيب رسميا عن كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

12:29 م 16/04/2026

ليفربول وباريس سان جيرمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل إصابة مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي، والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيكيتيكي غادر أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة أمام باريس سان جيرمان، التي انتهت بخسارة ليفربول بهدفين دون رد، متأثرًا بإصابة قوية.

تفاصيل إصابة الفرنسي هوجو إيكيتيكي

وأكد ليفربول في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية كشفت عن تعرض إيكيتيكي لتمزق في وتر أكيليس، وهي إصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار البيان إلى أن الإصابة ستمنع اللاعب من المشاركة في البطولات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026 مع المنتخب الفرنسي، مع استمرار متابعة حالته الطبية خلال فترة التأهيل.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على تقديم الدعم الكامل للاعب، مع الإشارة إلى صدور تحديثات طبية إضافية في الوقت المناسب بشأن تطور حالته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول إيكيتيكي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

رئيس "شمال القاهرة" يكشف لمصراوي حقيقة التفتيش على عدادات الكهرباء للعاملين
قرارات من النيابة في واقعة اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي
سيارات كهربائية ملاكي بدل البنزين| مبادرة إحلال جديدة بمصر قيد الدراسة
دراما صادمة بالغربية.. نقاش يعتدي على زوجته وطليقها يصورها وينشرها لتحقيق
نجيب ساويرس يستحوذ على 4.8 مليون متر أراضٍ بالإمارات لإطلاق مشروع ضخم مع
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

