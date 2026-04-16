أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل إصابة مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي، والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيكيتيكي غادر أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة أمام باريس سان جيرمان، التي انتهت بخسارة ليفربول بهدفين دون رد، متأثرًا بإصابة قوية.

تفاصيل إصابة الفرنسي هوجو إيكيتيكي

وأكد ليفربول في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية كشفت عن تعرض إيكيتيكي لتمزق في وتر أكيليس، وهي إصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار البيان إلى أن الإصابة ستمنع اللاعب من المشاركة في البطولات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026 مع المنتخب الفرنسي، مع استمرار متابعة حالته الطبية خلال فترة التأهيل.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على تقديم الدعم الكامل للاعب، مع الإشارة إلى صدور تحديثات طبية إضافية في الوقت المناسب بشأن تطور حالته.