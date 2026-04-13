الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 1
20:00

السد القطري

"لدينا فرصة للعودة".. لامين يامال يتحدي أتليتكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

07:39 م 13/04/2026

لامين يامال

أعرب لامين يامال، لاعب برشلونة، عن ثقته في قدرة فريقه على مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو التتويج باللقب.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي البطولة، في محاولة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تصريحات لامين يامال

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال يامال: لا شيء انتهى بعد، لدينا فرصة حقيقية للعودة، وهذا ما نسعى لتحقيقه.

وأضاف: سندخل اللقاء بروح قتالية عالية، وسنواصل الضغط طوال المباراة دون توقف، من أجل تحقيق هدفنا.

كما أبدى اللاعب الشاب تفاؤله بإمكانية قلب النتيجة، مستشهدًا بعودة برشلونة الشهيرة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1، مؤكدًا أن الفريق يمتلك القدرة على تكرار ذلك.

وأوضح: لا يجب أن ننظر إلى الأمر على أنه معجزة، بل كهدف يمكن تحقيقه، نحن نؤمن بأنفسنا.

وأكد أن الفريق يضم العديد من العناصر القادرة على صناعة الفارق، قائلًا: لسنا فريقًا يعتمد على لاعب واحد، بل نمتلك مجموعة قوية قادرة على تحقيق الفوز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رغبة الفريق الكبيرة في التأهل، قائلا: نريد الوصول إلى نصف النهائي وسنقدم كل ما لدينا من أجل ذلك.

لامين يامال برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا

موهبة غريبة.. فتاة تحصد ملايين المشاهدات بعد نحت تماثيل بأسنانها (فيديو)
علاقات

موهبة غريبة.. فتاة تحصد ملايين المشاهدات بعد نحت تماثيل بأسنانها (فيديو)
بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
زووم

بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
لا نضمن التأهل.. إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

لا نضمن التأهل.. إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
شئون عربية و دولية

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران

