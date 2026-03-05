تتجه أنظار عشاق ومحبي البريميرليج إلى سيناريوهات سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في ظل المنافسة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق أهداف +36، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق خمس نقاط مع مباراة مؤجلة، وهو ما يبقي الصراع مفتوحاً قبل الجولات الختامية.

سيناريوهات التتويج بلقب البريميرليح

وبحسب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال تساوي فريقين في عدد النقاط بنهاية الموسم يتم الاحتكام أولاً إلى فارق الأهداف.

وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة، إذ سجل أرسنال حتى الآن 58 هدفاً مقابل 57 هدفاً لمانشستر سيتي.

وإذا بقي التساوي قائماً، يتم الرجوع إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين وكان لقاء الدور الأول على ملعب الإمارات انتهى بالتعادل 1-1، وفي حال تكرار النتيجة في مواجهة الإياب على ملعب الاتحاد، سيظل الفريقان متساويين في هذا البند أيضاً ليتم حينها الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

وفي حال عجزت جميع هذه المعايير عن حسم اللقب، تنص لوائح المسابقة على إقامة مباراة فاصلة من لقاء واحد على ملعب محايد لتحديد البطل وهو سيناريو لم يشهده الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه بنظامه الحديث عام 1992.

وفي سياق متصل، شهدت المسابقة سابقاً نهايات درامية أبرزها موسم 2011-2012 عندما توج مانشستر سيتي باللقب متفوقاً على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف بعد تساويهما في النقاط عقب هدف سيرجيو أجويرو الشهير في الجولة الأخيرة.