تعليمات حسام حسن.. أول تعليق لمصطفى شوبير بعد التعادل مع إسبانيا

علق مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، على التعادل مع منتخب إسبانيا، خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم، استعدادا لكأس العالم 2026.

أول تعليق لمصطفى شوبير

قال شوبير في تصريحات عقب نهاية اللقاء عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله على النتيجة أمام منتخب كبير، كانت مباراة صعبة، وفي الشوط الأول لعبنا بشكل جيد، وحاولنا أن نلعب بنفس طريقة إسبانيا".



وأضاف: "تعليمات الكابتن حسام حسن كانت أن نكون ندًا لند، وأخبرنا أننا "مش جايين ندافع ولا نلعب للخلف، جايين نهاجم"، وأتمنى أن أكون على قدر ثقته بي".

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا



تعادل منتخب مصر سلبيا مع المنتخب الإسباني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آر سي دي إي"، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

