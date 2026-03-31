أعلن نادي توتنهام هوتسبير تعيين المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي مديرًا فنيًا للفريق بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن مدته، وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان النادي إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أسابيع.

بيان نادي توتنهام بعد تعيين دي زيربي

وأوضح بيان النادي أن دي زيربي ينتظر حاليًا الحصول على تصريح العمل قبل مباشرة مهامه رسميا، وفي أول تصريح له عبر الموقع الرسمي للنادي، أعرب دي زيربي عن سعادته الكبيرة قائلاً إنه فخور بالانضمام إلى أحد أعرق وأكبر الأندية في العالم.

وأكد المدرب الإيطالي أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية هو تحسين مركز الفريق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددا على أن هذا الهدف سيكون محور التركيز حتى نهاية الموسم، كما أبدى حماسه لبدء العمل ميدانيا والتدريب مع اللاعبين من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

ويعيش توتنهام واحدة من أسوأ فتراته منذ 91 عامًا، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال 13 مباراة متتالية.

مسيرة دي زيربي

فقد خاض دي زيربي نحو 300 مباراة كلاعب خلال 15 عاما، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي في إيطاليا، وبرز اسمه بشكل لافت بعد توليه تدريب ساسولو في يونيو 2018، حيث اشتهر بأسلوبه الهجومي المعتمد على الاستحواذ.

وفي مايو 2021، تولى تدريب شاختار دونيتسك، وقاد الفريق للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، كما توج بلقب كأس السوبر الأوكراني، محققا أول ألقابه التدريبية.

ثم انتقل إلى إنجلترا في سبتمبر 2022 لتدريب برايتون آند هوف ألبيون، حيث قاد الفريق لتحقيق أفضل مركز له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول، ونجح في التأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي.

وفي آخر تجاربه التدريبية، قاد أولمبيك مارسيليا لاحتلال المركز الثاني في الدوري الفرنسي موسم 2024-2025، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.