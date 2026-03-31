مباريات ودية - منتخبات

مصر

21:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

20:45

تركيا

مباريات ودية - منتخبات

الجزائر

20:30

أوروجواي

إنفانتينو يحسمها.. هل تشارك إيران في كأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:34 م 31/03/2026

جياني إنفانتينو

حسم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجدل القائم حول موقف إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعد الأحداث السياسية الأخيرة.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من منتخب مصر، بلجيكا، نيوزيلندا.

ماذا قال إنفانتينو عن مشاركة إيران في كأس العالم؟

أكد جياني إنفانتينو في تصريحات نقلتها شبكة جول العالمية أنه يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان استقبال منتخب إيران في بطولة كأس العالم.

وقال إنفانتينو: "منتخب إيران كان من أول المتأهلين لكأس العالم، وهي تمثل شعبها وتأهل للبطولة بجدارة".

وتابع: "نحن نريد أن يلعب منتخب إيران في المونديال، فشعبه يعشق كرة القدم، وسيلعبون كأس العالم، إنها الخطة الأساسية لا يوجد خطط بديلة لذلك".

واختتم: "ندرك الوضع المعقد وسنضمن مشاركة إيران في البطولة بأفضل الظروف".

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح
باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
