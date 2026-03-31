حسم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجدل القائم حول موقف إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعد الأحداث السياسية الأخيرة.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من منتخب مصر، بلجيكا، نيوزيلندا.

ماذا قال إنفانتينو عن مشاركة إيران في كأس العالم؟

أكد جياني إنفانتينو في تصريحات نقلتها شبكة جول العالمية أنه يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان استقبال منتخب إيران في بطولة كأس العالم.

وقال إنفانتينو: "منتخب إيران كان من أول المتأهلين لكأس العالم، وهي تمثل شعبها وتأهل للبطولة بجدارة".

وتابع: "نحن نريد أن يلعب منتخب إيران في المونديال، فشعبه يعشق كرة القدم، وسيلعبون كأس العالم، إنها الخطة الأساسية لا يوجد خطط بديلة لذلك".

واختتم: "ندرك الوضع المعقد وسنضمن مشاركة إيران في البطولة بأفضل الظروف".

