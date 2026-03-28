أوضحت تقارير إسبانية أن حالة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، تحت المراقبة بعد مشاركته مع منتخب البرازيل في المباراة الودية أمام فرنسا، والتي انتهت بفوز الديوك 2-1.

تفاصيل إصابة فينيسيوس

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب شعر بألم في الفخذ عقب اللقاء، ما دفع الجهاز الفني لإراحته عن تدريبات المنتخب الأخيرة كإجراء احترازي، رغم أن الفحوصات الطبية لم تكشف عن أي إصابة فعلية.

وأكد الاتحاد البرازيلي أن هذه الخطوة جزء من إدارة الحمل التدريبي للاعبين، ومن المتوقع أن يكون فينيسيوس جاهزا لمواجهة كرواتيا الودية المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لم يتلق ريال مدريد أي تحديث رسمي عن حالة اللاعب، حيث لم يتم حتى الآن أي تواصل بين الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي ونظيره في النادي الملكي، ما يزيد من الترقب حول مدى جهوزيته للمباريات المقبلة.