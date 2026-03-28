مباريات ودية - منتخبات

المجر

1 0
19:00

سلوفينيا

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

2 0
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

بعد غيابه عن التدريب.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل إصابة فينيسيوس

كتب : محمد عبد السلام

09:19 م 28/03/2026

فينيسيوس جونيور من مباراة الأرجنيتن والبرازيل

أوضحت تقارير إسبانية أن حالة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، تحت المراقبة بعد مشاركته مع منتخب البرازيل في المباراة الودية أمام فرنسا، والتي انتهت بفوز الديوك 2-1.

تفاصيل إصابة فينيسيوس

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب شعر بألم في الفخذ عقب اللقاء، ما دفع الجهاز الفني لإراحته عن تدريبات المنتخب الأخيرة كإجراء احترازي، رغم أن الفحوصات الطبية لم تكشف عن أي إصابة فعلية.

وأكد الاتحاد البرازيلي أن هذه الخطوة جزء من إدارة الحمل التدريبي للاعبين، ومن المتوقع أن يكون فينيسيوس جاهزا لمواجهة كرواتيا الودية المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لم يتلق ريال مدريد أي تحديث رسمي عن حالة اللاعب، حيث لم يتم حتى الآن أي تواصل بين الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي ونظيره في النادي الملكي، ما يزيد من الترقب حول مدى جهوزيته للمباريات المقبلة.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور منتخب البرازيل

فيديو قد يعجبك



بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
زووم

بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
شئون عربية و دولية

سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
أخبار مصر

بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب