مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

21:30

بلجيكا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

90 104
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

المجر

1 0
19:00

سلوفينيا

بعد الهزيمة من مصر.. منتخب السودان يقسو على السعودية بثنائية

كتب : محمد عبد السلام

08:44 م 28/03/2026

منتخب السودان

شهدت الكرة السعودية بداية صعبة في استعداداتها لكأس العالم 2026، بعد هزيمتين متتاليتين للمنتخبين الأول والثاني في مباراتين وديتين أمام مصر والسودان.

وتعرض المنتخب السعودي الأول لهزيمة ثقيلة أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0 أمس الجمعة، بينما خسر المنتخب السعودي الثاني أمام منتخب السودان 2-1 اليوم السبت.

ويستعد المنتخب الأول لمواجهة صربيا يوم الثلاثاء المقبل في إطار تحضيراته للمونديال، في محاولة لتعويض الهزائم واستعادة الثقة قبل انطلاق البطولة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي، في حين ستنطلق منافسات كأس العالم في 11 يونيو بمواجهة افتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

