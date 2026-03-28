شهدت الكرة السعودية بداية صعبة في استعداداتها لكأس العالم 2026، بعد هزيمتين متتاليتين للمنتخبين الأول والثاني في مباراتين وديتين أمام مصر والسودان.

نتيجة مباراة السعودية والسودان

وتعرض المنتخب السعودي الأول لهزيمة ثقيلة أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0 أمس الجمعة، بينما خسر المنتخب السعودي الثاني أمام منتخب السودان 2-1 اليوم السبت.

موعد مباراة السعودية المقبلة

ويستعد المنتخب الأول لمواجهة صربيا يوم الثلاثاء المقبل في إطار تحضيراته للمونديال، في محاولة لتعويض الهزائم واستعادة الثقة قبل انطلاق البطولة.

مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي، في حين ستنطلق منافسات كأس العالم في 11 يونيو بمواجهة افتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.