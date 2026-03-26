كأس رابطة الأندية

الجونة

17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

0 0
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

1 0
15:30

بلدية المحلة

بعد غياب 19 عاما.. هشام يكن يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب إريتريا

كتب : هند عواد

03:16 م 26/03/2026
حقق نجم منتخب مصر السابق هشام يكن، إنجازا تاريخيا مع منتخب إريتريا، بقيادته إلى المنافسات الدولية بعد غياب 19 عاما.

هشام يكن يقود إريتريا لفوز مهم

فاز منتخب إريتريا الذي يدربه هشام يكن، على نظيره إسواتيني، مساء أمس، بثنائية مقابل هدف، في الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ووفقا لـ"رويترز"، لم تشارك إريتريا افي أي مباريات دولية منذ خسارتها في اللقاء الودي أماما السودان في يناير 2020، وتعد هذه أول مشاركة لها في منافسات كأس الأمم منذ 19 عاما.

ويخوض منتخب إريتريا دورا تمهيديا، مكون من جولتي ذهاب ​وإياب، للتأهل إلى مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

أهداف منتخب إريتريا

سجل منتخب إريتريا بقيادة هشام يكن، أول أهدافه في الدقيقة 81 من ركلة ركنية، وأضاف علي سليمان الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

وتولى هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، تدريب إريتريا قبل أسبوعين فقط، وأقيمت المباراة في المغرب، على أن تقام مباراة الإياب ​في إسواتيني، يوم الثلاثاء المقبل.

الدور التمهيدي لكأس الأمم الأفريقية 2027

يتكون الدور التمهيدي من 12 منتخبا احتلوا المراكز الأخيرة في تصفيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويتأهل الفائزون إلى مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى البطولة، إلى جانب أفضل 42 منتخبا، ⁠ليتم ​تقسيمهم إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق. ​وتبدأ تلك التصفيات في سبتمبر المقبل.

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
