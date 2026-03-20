الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

"بسبب الإصابة".. منتخب البرازيل يعلن استبعاد لاعب ليفربول من مباراتي فرنسا وكرواتيا

كتب : يوسف محمد

07:50 م 20/03/2026
  منتخب البرازيل
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، استبعاد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر من قائمة السيليساو لمعسكر مارس، بسبب معاناته من الإصابة.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين وديتين أمام كلا من، منتخبي فرنسا وكرواتيا، خلال معسكر شهر مارس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب السيليساو، قرر استدعاء حارس فريق كورينثيانز البرازيلي هوجو سوزا لتعويض غياب بيكر.

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى الآن، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى أليسون بيكر والتي سيغيب على إثرها عن معسكر الفريق في مارس الجاري.

موعد مباراتي منتخب البرازيل

ويلاقي منتخب البرازيل نظيره المنتخب الفرنسي، يوم 26 مارس الجاري، ثم يلاقي منتخب كرواتيا يوم 31 من الشهر ذاته، في إطار استعدادات المنتخب البرازيلي لكأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في ثلاث دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو.

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب البرازيلي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: "المغرب، هايتي واسكتلندا".

ويستهل المنتخب البرازيلي، مبارياته في النسخة المقبلة من كأس العالم، بمواجهة منتخب المغرب يوم 14 يونيو المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حوادث وقضايا

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)
أخبار المحافظات

3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)
"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
أخبار مصر

"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
أخبار المحافظات

مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
خامنئي: هجمات تركيا وعمان "راية مزيفة".. ورسائل للجوار والداخل
شئون عربية و دولية

خامنئي: هجمات تركيا وعمان "راية مزيفة".. ورسائل للجوار والداخل

