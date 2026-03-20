أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، استبعاد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر من قائمة السيليساو لمعسكر مارس، بسبب معاناته من الإصابة.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين وديتين أمام كلا من، منتخبي فرنسا وكرواتيا، خلال معسكر شهر مارس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب السيليساو، قرر استدعاء حارس فريق كورينثيانز البرازيلي هوجو سوزا لتعويض غياب بيكر.

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى الآن، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى أليسون بيكر والتي سيغيب على إثرها عن معسكر الفريق في مارس الجاري.

موعد مباراتي منتخب البرازيل

ويلاقي منتخب البرازيل نظيره المنتخب الفرنسي، يوم 26 مارس الجاري، ثم يلاقي منتخب كرواتيا يوم 31 من الشهر ذاته، في إطار استعدادات المنتخب البرازيلي لكأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في ثلاث دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو.

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب البرازيلي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: "المغرب، هايتي واسكتلندا".

ويستهل المنتخب البرازيلي، مبارياته في النسخة المقبلة من كأس العالم، بمواجهة منتخب المغرب يوم 14 يونيو المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

