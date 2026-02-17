رسميًا.. الأهلي يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مدينة أمريكية تهدد بعدم استضافة مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

أقيمت في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتحدد بشكل رسمي منافسو الثنائي الأهلي وبيراميدز، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما تحدد منافس الزمالك والمصري البورسعيدي الفريق الخصم في ربع نهائي الكونفدرالية.

وشهدت القرعة صدام عربي من العيار الثقيل بين الأهلي ونظيره الترجي التونسي، وبيراميدز مع الجيش الملكي.

تغطية قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية

بدء مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يتواجد في مراسم سحب قرعة كأس الكونفدرالية، راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، والأنجولي مانوتشو.

القرعة سيتم سحبها بنظام التصنيف، حيث ستواجه الفرق المتصدرة أندية المركز الثاني، مع إقامة مباراة الإياب على ملعب الفريق المتصدر.

كما تم التأكيد على منع مواجهة فريقين في ربع النهائي سبق لهما أن التقيا في دور المجموعات من البطولة.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية

المصري البورسعيدي يواجه شباب بلوزداد الجزائري

الوداد المغربي يواجه أولمبيك الأوسفي

الزمالك يواجه أوتوهو الكونغولي

اتحاد العاصمة الجزائري يواجه مانياما يونيون الكونغولي

تغطية قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بدء سحب مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي

الترجي التونسي يواجه الأهلي

ستاد مالي يواجه صن داونز

بيراميدز يواجه الجيش الملكي

