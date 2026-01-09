مصدر لمصراوي: "بلال عطية سينضم إلى شتوتجارت الألماني"

"لا أتذكر".. سيميوني يتحدث عن أزمته مع فينيسيوس جونيور

يطير بلال عطية، لاعب الأهلي الشاب، إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، لقضاء فترة معايشة في نادي هانوفر الألماني، لمدة 10 أيام.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لمصراوي: "بلال عطية يسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل للخضوع لفترة معايشة في نادي هانوفر الألماني لمدة 10 أيام، اللاعب في الأساس سينضم إلى نادي شتوتجارت الألماني".

وأضاف: "بلال عطية سيوقع عقدا مع شتوتجارت في البداية وليس هانوفر، لكن شتوتجارت سيعيره إلى هانوفر لمدة موسم".

واختتم المصدر: "بلال عطية سيلعب مع هانوفر في الفريق الأول، ثم بعد موسم ينضم إلى الفريق الأول بنادي شتوتجارت، وهذا هو الاتفاق الذي جرى بين اللاعب ووكيله (وهو والده) ونادي شتوتجارت".

