مصدر لمصراوي: "بلال عطية سينضم إلى شتوتجارت الألماني"

كتب-مراسل مصراوي:

01:12 م 09/01/2026
    بلال عطية لاعب فريق الشباب بالأهلي
    56743-بلال-عطية-صانع-ألعاب-النادى-الأهلي
    بلال عطية مع منتخب الشباب
    بلال عطية لاعب الأهلي
    هدف بلال عطية لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو (1)

يطير بلال عطية، لاعب الأهلي الشاب، إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، لقضاء فترة معايشة في نادي هانوفر الألماني، لمدة 10 أيام.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لمصراوي: "بلال عطية يسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل للخضوع لفترة معايشة في نادي هانوفر الألماني لمدة 10 أيام، اللاعب في الأساس سينضم إلى نادي شتوتجارت الألماني".

وأضاف: "بلال عطية سيوقع عقدا مع شتوتجارت في البداية وليس هانوفر، لكن شتوتجارت سيعيره إلى هانوفر لمدة موسم".

واختتم المصدر: "بلال عطية سيلعب مع هانوفر في الفريق الأول، ثم بعد موسم ينضم إلى الفريق الأول بنادي شتوتجارت، وهذا هو الاتفاق الذي جرى بين اللاعب ووكيله (وهو والده) ونادي شتوتجارت".

