كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

من هو ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد؟

كتب : هند عواد

03:51 م 06/01/2026
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (10)
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (9)
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (4)
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (3)
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (8)
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (1)
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (7)
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (5)

أعلن نادي تشيلسي، في بيان رسمي، تعيين ليام روزينيور مدربا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2032، خلفا لإنزو ماريسكا.

ورحل ليام روزينيور عن نادي ستراسبورج، بعد محادثات جرت يوم الإثنين الماضي، مع تشيلسي، وقال في مؤتمر صحفي عُقد في ستراسبورج اليوم: "تلقيت عروضًا من العديد من الأندية، بما في ذلك أندية تلعب في دوري أبطال أوروبا، وقد كنت صريحًا دائمًا مع رئيس النادي مارك كيلر ومالكيه. سأظل أحب هذا النادي طوال حياتي، لكن لا يمكنني رفض عرض تشيلسي".

وأضاف ليام روزينيور لموقع تشيلسي الرسمي: "هذا نادٍ يتمتع بروح فريدة وتاريخ عريق في حصد الألقاب. مهمتي هي الحفاظ على هذه الهوية وبناء فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها، بينما نواصل حصد الألقاب. إن تكليفي بهذا الدور يعني لي الكثير، وأود أن أشكر كل من ساهم في هذه الفرصة ومنحني الثقة لتولي هذه المهمة."

من هو ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد؟

ليام روزينيور صاحب الـ41 عاما، لعب لعدة أندية أبرزها فولهام وهال سيتي وبرايتون، واعتزل كرة القدم في يوليو 2018.

وبدأ ليام روزينيور، مسيرته التدريبية في الموسم الذي اعتزل فيه مع فريق تحت 23 عاما في برايتون، وبعدها تولى تدريب عدة أندية أبرزها هال سيتي وديربي كاونتي.

ليام روزينيور من هو ليام روزينيور مدرب تشيلسي تشيلسي

